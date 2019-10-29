Туристическая милиция Таджикистана нашла пропавшего иностранца и помогла двум французам, депортированным из Китая

- Таджикистан, общество
- 11:25, 29 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В ночь на 25 октября в 02:45 часов на номер телефона туристического отдела МВД Таджикистана из штата Техас США сообщили, что прервалась связь с иностранным туристом Хавьером Либертоном, находящимся в Таджикистане.
После получения координат работники туристической милиции установили, что иностранный турист пропал в направлении Раштской группы районов, сообщает пресс-служба МВД РТ.
В результате скоординированных действий с работниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан иностранный турист был обнаружен на территории Раштского района и помещён в Гармскую поселковую больницу. Сотрудники туристической милиции сообщили об этом в США.
Также сотрудники туристической милиции в ГБАО помогли в предоставлении электронной визы туристу из США, который оказался на пограничной территории в Ишкашимском районе, и отправили его в Душанбе.
Кроме того, работники туристической милиции на пограничном КПП «Кульма» в Мургабском районе оказали практическую помощь в предоставлении электронной визы двум гражданам Франции, которые были депортированы из Китайской Народной Республики.