Туристическая милиция Таджикистана нашла пропавшего иностранца и помогла двум французам, депортированным из Китая

CA-NEWS (TJ) - В ночь на 25 октября в 02:45 часов на номер телефона туристического отдела МВД Таджикистана из штата Техас США сообщили, что прервалась связь с иностранным туристом Хавьером Либертоном, находящимся в Таджикистане.

После получения координат работники туристической милиции установили, что иностранный турист пропал в направлении Раштской группы районов, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В результате скоординированных действий с работниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан иностранный турист был обнаружен на территории Раштского района и помещён в Гармскую поселковую больницу. Сотрудники туристической милиции сообщили об этом в США.

Также сотрудники туристической милиции в ГБАО помогли в предоставлении электронной визы туристу из США, который оказался на пограничной территории в Ишкашимском районе, и отправили его в Душанбе.

Кроме того, работники туристической милиции на пограничном КПП «Кульма» в Мургабском районе оказали практическую помощь в предоставлении электронной визы двум гражданам Франции, которые были депортированы из Китайской Народной Республики.