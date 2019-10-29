В Коканде семья из трёх человек погибла, отравившись угарным газом

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 28 октября, в городе Коканде в Ферганской области в одной из квартир многоэтажного дома зарегистрирован случай смертельного отравления угарным газом семьи из 3-х человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, причиной отравления стала неисправность дымохода парового котла. Дымоход оказался отсоединенным от котла.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 октября текущего года в селе Остона Янгиарыкского района Хорезмской области из-за засоренности дымохода отопительного котла гнездовым хворостом и перьями птиц отмечен смертельный случай отравления угарным газом семьи из 4-х человек.