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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Коканде семья из трёх человек погибла, отравившись угарным газом

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 28 октября, в городе Коканде в Ферганской области в одной из квартир многоэтажного дома зарегистрирован случай смертельного отравления угарным газом семьи из 3-х человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, причиной отравления стала неисправность дымохода парового котла. Дымоход оказался отсоединенным от котла.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 октября текущего года в селе Остона Янгиарыкского района Хорезмской области из-за засоренности дымохода отопительного котла гнездовым хворостом и перьями птиц отмечен смертельный случай отравления угарным газом семьи из 4-х человек.

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