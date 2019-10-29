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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России мать выколола глаза пятимесячному ребёнку после ссоры с мужем

CA-NEWS (CA) -  Жительница хакасского села Таштып выколола глаза своему пятимесячному ребёнку после ссоры с мужем на почве ревности, передает life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 36-летняя женщина страдает расстройством психики. Когда её супруг уехал в Абакан, Ольга закрыла трёх других своих детей (в возрасте от четырёх до 14 лет) в комнате и сказала не выходить оттуда ни при каких обстоятельствах. После этого она кухонным ножом выколола глаза малышу.

По словам собеседника издания, вернувшись домой, мужчина увидел маленького сына без глаз и супругу, которая что-то шептала над ним. Малыша госпитализировали, его мать задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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