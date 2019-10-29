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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев сделал выговор замакима Алматы за брошенные саженцы яблонь

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев сделал выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову за брошенные на склоне Кок-Тобе саженцы яблонь, передает Tengrinews.kz.

"Мне пришлось три года работать в Швейцарии. Там незаконная вырубка деревьев и даже одного дерева является тяжким преступлением, так как это достояние всего народа. Никакой критики не выдерживает инцидент с брошенными на склоне Кок-Тобе саженцами яблони. В связи с этим объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Благое дело превратили в фарс. Взялся за дело - надо было делать. Не получается - не берись", - сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли на склонах Кок-Тобе саженцы почти двух тысяч саженцев краснокнижной яблони Сиверса и сотни коробок с луковицами тюльпана. Их выбросили после посадки, организованной акиматом города.

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