Токаев сделал выговор замакима Алматы за брошенные саженцы яблонь

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев сделал выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову за брошенные на склоне Кок-Тобе саженцы яблонь, передает Tengrinews.kz.

"Мне пришлось три года работать в Швейцарии. Там незаконная вырубка деревьев и даже одного дерева является тяжким преступлением, так как это достояние всего народа. Никакой критики не выдерживает инцидент с брошенными на склоне Кок-Тобе саженцами яблони. В связи с этим объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Благое дело превратили в фарс. Взялся за дело - надо было делать. Не получается - не берись", - сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли на склонах Кок-Тобе саженцы почти двух тысяч саженцев краснокнижной яблони Сиверса и сотни коробок с луковицами тюльпана. Их выбросили после посадки, организованной акиматом города.



