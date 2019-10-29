В четырех регионах Узбекистана появятся хосписы для онкобольных

CA-NEWS (UZ) - 24 октября текущего года принято постановление правительства “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию оказания медико-психологической помощи больным, перенесшим поздние этапы онкологических заболеваний”, сообщил Телеграм-канал Министерства юстиции.

Согласно документу, в Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях и городе Ташкенте будут организованы 4 межрегиональных хосписа.

В соответствии с постановлением, будут созданы call-центры по оказанию помощи онкологическим больным и веб-сайты для обеспечения постоянного контакта с ними.

Также будет организовано социальное движение против рака, открыт специальный счет для приема благотворительных средств, в том числе с использованием современных электронных платежных систем.

Постановлением утверждена Концепция развития нуклеарной медицины в Узбекистане. Одной из задач Концепции является внедрение на практике высокотехнологичных передовых методов диагностики, лечения и контроля состояния онкологических больных.