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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Стокгольме прошел пикет туркменского оппозиционера

CA-NEWS (TM) -  27 октября туркменский оппозиционный политик Халмурад Союнов провел пикет в Стокгольме у представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Северной Европе.

Как рассказал оппозиционер редакции «Хроники Туркменистана», несмотря на холодную и дождливую погоду поддержать акцию пришли около десяти человек, некоторые со своими семьями и детьми.

Собравшиеся подготовили плакаты с лозунгами «27 октября — День независимости Туркменистана», «Нет диктатуре в Туркменистане», «Мы не рабы, мы — народ» и скандировали «Güm Bol!» («Пошел вон!»).

Свою акцию политик считает успешной. «Несмотря на то, что пикет продлился всего два часа, мне целый день приходилось отвечать на звонки и сообщения людей, которые хотели поздравить нас и пожелать удачи. Многие извинялись, что из страха за себя и семью не могут встать рядом открыто, но поддерживали нас морально», — рассказал Союнов, добавив, — «К сожалению, наша акция проходила на фоне новостей о задержании наших соотечественников в Стамбуле, которым я хочу выразить свою поддержку».

«Я хотел дать толчок туркменскому оппозиционному движению, которое практически перестало существовать после 2007 года. Далее я составлю обращение в ООН и ОБСЕ с требованием принять меры в связи с тяжелой экономической ситуацией, надвигающемся голоде и с тотальными нарушениями прав человека. Если понадобится, я буду устраивать митинги в Брюсселе.

Если никаких мер не будет предпринято, мне не останется ничего другого, как призывать народ к восстанию. В декларации ООН о правах человека есть пункт, гласящий, что доведенный до отчаяния народ может подняться на восстание», — заявил оппозиционер.

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