Пожарные и спасатели потушили условный «пожар» на территории Душанбинской ТЭЦ

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана подвели итоги учений со звеном одного из районов территориальной Единой подсистемы гражданской обороны города Душанбе.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, сотрудники КЧС на протяжении трех дней задействовали все службы района Фирдавси столицы.

На территории района были развернуты учебные места, где сотрудники КЧС продемонстрировали мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, его оповещению, эвакуации, обеспечению средствами индивидуальной защиты, а также с применением специальной техники, условно провели аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

В учении приняли участие 130 человек, из числа руководящего состава (председатели комиссий, руководители территориальных подразделений Единой системы, руководители организаций, учебных заведений и председатели махаллинских советов), 60 единиц специальной, аварийно-спасательный техники, инженеры и сотрудники коммунальных служб, 400 учителей и учеников средних образовательных учреждений и более 300 человек из числа населения района.

По легенде учений в результате произошедшего землетрясения были разрушены инфраструктура и жилые дома. По вводной были извлечены пострадавшие из-под завалов, в том числе и с помощью инженерной техники, они были переданы прибывшей бригаде скорой медицинской помощи, где им была оказана необходимая помощь. Кроме того, сотрудники Комитета ограничили доступ посторонних, организовали подвижной пункт питания, связи на месте ликвидации чрезвычайной ситуации.

Был проведен сбор эвакуационной комиссии района Фирдавси, на которой была решена теоретическая задача по расселению населения. На базе среднего общеобразовательного учреждения № 40 был развернут пункт временного размещения отселяемого населения.

Затем, на территории Душанбинской ТЭЦ, которая расположена в районе Фирдавси, согласно плану учений, в результате стихийного бедствия произошел «пожар». Силами пожарных расчетов МВД и спасателей КЧС «пожар» был ликвидирован.

Также, был развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты, и отработана вводная по массовому приему пострадавших.

Основная цель учений – отработка плана взаимодействия между службами района. Для ликвидации последствий ЧС были привлечены аварийные службы района, скорая помощь, подразделения МВД, техника и работники строительных и коммунальных организаций.