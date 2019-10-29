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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Запрещаю заниматься проектом "Кок-Жайлау" - Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Глава государства Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался о строительстве горнолыжного курорта на Кок-Жайлау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании в рамках рабочего визита в Алматы Президент назвал планы по строительству курорта проблемой.

"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на Кок-Жайлау. Нам он не нужен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Тем более против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность", - дополнил он.

Ранее в акимате Алматы заявили, что строительство откладывается.

"Чтобы не было никаких инсинуаций, скажу прямо. Есть поручение Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отложить строительство курорта. Акимат придерживается этого поручения. Другое не рассматривается и не обсуждается", - сказал заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

В апреле Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение отложить проект "Кок-Жайлау". "

Аким Алматы Б. Байбек предложил отложить проект горнолыжного курорта "Көк-Жайлау" для изучения экспертных оценок, мнений жителей города. Поддерживаю данное решение, принятое по моей рекомендации. Спешки в этом важном вопросе быть не должно", - написал Глава государства.

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