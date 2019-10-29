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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ввели ограничения по переводам денег студентам, учащимся за рубежом

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане введены очередные ограничения по переводам денег студентам, учащимся в зарубежных вузах.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», с октября деньги с банковских карт VISA можно переводить лишь студентам, которые получают первое высшее образование. Тем, кто, окончив один вуз, продолжил обучение в другом, деньги переводить нельзя.

Новое ограничение связано с тем, что в последние годы большое количество студентов зарубежных учебных заведений не хотят возвращаться на родину и ищут пути для дальнейшего пребывания за пределами Туркменистана. Одна из легальных возможностей для этого — продолжение обучения.

По этой причине растет нагрузка на туркменские банки, которые должны конвертировать туркменские манаты в доллары США по официальному курсу, который в пять раз ниже курса «черного рынка».

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