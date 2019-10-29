Человекоподобные роботы стали туристами на севере Японии

- Азия и мир, общество
- 13:25, 29 октября 2019
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CA-NEWS (CA) - Группа человекоподобных мини-роботов с искусственным интеллектом совершила поездку в префектуру Аомори на севере Японии по поручению своих владельцев, передает NHK.
Путешествие началось на станции города Муцу префектуры Аомори 28 октября. В поездку отправились 50 роботов RoBoHon со всей страны. Тур был организован компанией Sharp, которая производит и продает RoBoHon.
Роботы посетили городскую администрацию, где их поприветствовал мэр Соитиро Миясита. Он сказал, что встреча роботов-туристов - это исторический момент в жизни города. В ответ на это роботы исполнили танец.
Роботы посетили семь достопримечательностей, включая одно из священных мест Японии - гору Осорэдзан, и везде позировали для фотосессий.
Фотографии моментально отправлялись владельцам роботов.