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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На заводе «Навоиазот» четверо рабочих отравились «неизвестным газом»

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 28 октября, примерно в 16:00 часов произошло ингаляционное отравление от неизвестного сжигающего газа на поливинилхлоридном заводе при Акционерном обществе «Навоий азот» Навоийской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По данному случаю бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыло в место происшествия. Пострадавшие от чрезвычайного случая 4 человека доставлены в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Врачами оценено состояние больных, им оказывается квалифицированная медицинская помощь по современным лечебным стандартам.

Данный случай взят под контроль Министерства здравоохранения, будут предоставлены дополнительные данные по поводу состояния больных.

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