Сборная Таджикистана (U-17) на чемпионате мира одержала победу над Камеруном

CA-NEWS (TJ) - Юношеская сборная Таджикистана (U-17) в своем первом матче на чемпионате мира-2019 в Бразилии победила сборную Камеруна со счетом 1:0.

Эта игра в группе “Е” прошла в бразильском городе Кариасика, на стадионе «Estаdio Klеber Andrade», 28 октября в 20:00 по местному времени (29 октября в 04:00 по времени Душанбе), передает Радио Озоди.

Единственный гол в этом интересном и захватывающем матче забил на 51-й минуте полузащитник Шарифбек Рахматов после реализации пенальти.

Кстати, нападающий Рустам Соиров забил второй гол в ворота камерунцев, но после видеопросмотра главный арбитр матча Ник Уолдрон из Новой Зеландии отменил свое решение, так как было зафиксировано нарушение правил. На 72-й минуте полузащитник сборной Таджикистана Шухрат Элмуродов получил вторую желтую карточку и был удален из игры.

Футболисты сборной Камеруна создали много моментов для взятия ворот, но не смогли добиться успеха. В отдельных эпизодах высокое мастерство вратаря сборной Таджикистана Шохруха Киргизбоева не позволило камерунцам забить гол.

Таким образом юношеская сборная Таджикистана, обладатель серебряных медалей чемпионата Азии, в первом матче группового соревнования чемпионата мира-2019 одержала победу со счетом 1:0 над юношеской сборной Камеруна, чемпиона Африки.

Зайниддин Рахимов, главный тренер юношеской сборной Таджикистана (U-17), после окончания матча против юношеской сборной Камеруна, сказал, что рад за победу своих подопечных. «Ребята успешно выполнили нашу установку. Особенно надежно защищал наши ворота Шохрух. Недаром в футболе гласит поговорка, что вратарь – это половина команды. Он доказал правоту этой поговорки. Я поздравляю всех таджикистанцев с этой победой», - сказал он.

Другой матч первого тура в группе “Е” между юношескими сборными Аргентины и Испании завершился со счетом 0:0.

После завершения первого тура в группе “Е” турнирную таблицу возглавляет сборная Таджикистана, набравшая три очка. Сборные Аргентины и Испании, которые имеют по одному очку, расположились на втором и третьем местах. Сборная Камеруна, не набравшая ни одного очка, занимает последнее, четвертое место.

На чемпионате мира-2019 среди футболистов до 17 лет, который продлится до 17 ноября в Бразилии, участвуют 24 сборные, которые распределены на 6 групп. С каждой группы по две лучшие команды, также четыре команды, занявшие третьи места в группах по лучшим показателям, выйдут в 1/8 финала чемпионата мира-2019.

Юношеская сборная Таджикистана вместе с командами Испании, Аргентины и Камеруна входит в группу «Е».

Очередной матч юные таджикские футболисты проведут 31 октября (1 ноября в 01:00 час по душанбинскому времени) против юношеской сборной Испании.

Последний матч группового турнира сборной Таджикистана состоится 3 ноября (4 ноября в 01:00 час по душанбинскому времени) против сборной Аргентины.

В состав юношеской сборной Таджикистана на чемпионате мира-2019 входит 21 футболист - 3 вратаря, 6 защитников, 7 полузащитников и 5 нападающих.