В Туркменистане официально открылся Центр корейского языка и культуры

CA-NEWS (TM) - Центр по изучению корейского языка и культуры начал работать в Туркменистане с сентября 2019 года, но официальная и торжественная церемония его открытия состоялась накануне в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В Высшей языковой школе корейский язык является одним из языков специальности, он был внедрён в учебный процесс в 2008 году. В числе выпускников этого направления обучения и нынешние преподаватели, в том числе, являющиеся наставниками слушателей нового языкового центра, которому присвоено имя Короля Седжона – создателя корейского алфавита.

Работа этого нового образовательного учреждения осуществляется непосредственно при поддержке Посольства Республики Корея в Туркменистане и Фонда Института Короля Седжона (Корея). Их руководители принимали непосредственное участие в торжественной церемонии открытия центра. Об успешности работы центра за минувшие два не полных месяца красноречиво свидетельствовали творческие выступления его слушателей. На сценической площадке развернулось зрелищное представление, участницы которого в ярких национальных одеждах исполняли песни, танцевальные композиции, повествующие о самобытных традициях, воплотивших в себе уникальные особенности культуры корейского народа.

На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве объединяют ряд высших учебных заведений Кореи с вузами нашей страны, в числе которых – Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Международный университет гуманитарных наук и развития, Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Государственный энергетический институт Туркменистана, Туркменский государственный институт культуры и Туркменский национальный институт мировых языков имени Д. Азади.

С нынешнего учебного года к изучению корейского языка как второго иностранного, приступили и учащиеся средней специализированной школы № 88 г. Ашхабада.