РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане официально открылся Центр корейского языка и культуры

CA-NEWS (TM) -  Центр по изучению корейского языка и культуры начал работать в Туркменистане с сентября 2019 года, но официальная и торжественная церемония его открытия состоялась накануне в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В Высшей языковой школе корейский язык является одним из языков специальности, он был внедрён в учебный процесс в 2008 году. В числе выпускников этого направления обучения и нынешние преподаватели, в том числе, являющиеся наставниками слушателей нового языкового центра, которому присвоено имя Короля Седжона – создателя корейского алфавита.

Работа этого нового образовательного учреждения осуществляется непосредственно при поддержке Посольства Республики Корея в Туркменистане и Фонда Института Короля Седжона (Корея). Их руководители принимали непосредственное участие в торжественной церемонии открытия центра. Об успешности работы центра за минувшие два не полных месяца красноречиво свидетельствовали творческие выступления его слушателей. На сценической площадке развернулось зрелищное представление, участницы которого в ярких национальных одеждах исполняли песни, танцевальные композиции, повествующие о самобытных традициях, воплотивших в себе уникальные особенности культуры корейского народа.

На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве объединяют ряд высших учебных заведений Кореи с вузами нашей страны, в числе которых – Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Международный университет гуманитарных наук и развития, Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Государственный энергетический институт Туркменистана, Туркменский государственный институт культуры и Туркменский национальный институт мировых языков имени Д. Азади.

С нынешнего учебного года к изучению корейского языка как второго иностранного, приступили и учащиеся средней специализированной школы № 88 г. Ашхабада.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане прошли митинги против «китайской экспансии», задержаны 26 человек
  • Почему преследуют геев и лесбиянок? - эксперт
  • В Китае женщина родила ребенка в 67 лет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×