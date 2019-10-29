Amnesty International начала кампанию за освобождение блогера Нафосат Оллашукуровой

CA-NEWS (UZ) - Amnesty International начала кампанию за освобождение Нафосат Оллашукуровой, блогера из Узбекистана, которая с конца сентября принудительно содержится в психоневрологическом диспансере.

«В прошлом власти Узбекистана уже подвергали принудительному психиатрическому лечению правозащитников и журналистов. На протяжении последних двадцати лет правозащитницу Елену Урлаеву неоднократно помещали в психиатрическую лечебницу, чтобы помещать ее деятельности по мониторингу нарушений прав человека», – говорится в петиции Amnesty International.

Участники акции потребовали от президента Узбекистана Мирзияева немедленно освободить Нафосат Оллашукурову и принять все меры к тому, чтобы ее «не подвергали принудительному лечению в период содержания в диспансере, а также оказывали ей надлежащую и необходимую медицинскую помощь при условии ее информированного согласия».

Напомним, что 20 октября еще ряд международных организаций выступили с заявлением в защиту Нафосат Оллашукуровой и призвали узбекские власти освободить блогера.

23 сентября органы внутренних дел Хорезмской области возбудили дело об административном правонарушении в отношении журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников. Они пешком отправились из Хорезма в Ташкент на прием к министру внутренних дел Пулату Бабаджанову, чтобы рассказать ему о том, как их незаконно преследуют. Несколько человек милиция задержала и поместила под арест. Махмуд Раджабов по истечении 10 дней ареста был освобожден.

Оллашукурова принимала участие в этом пешем ходе и освещала его в Facebook'е. Ее арестовали вместе с Махмудом Раджабом. На следующий день Ургенчский городской административный суд приговорил ее к 10-дневному административному аресту.

Оллашукурову признали виновной по статьям: 183 («Мелкое хулиганство»), 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел»), 195 («Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел»), 202 («Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций») Кодекса об административной ответственности.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что якобы через день после ареста у Оллашукуровой начались «психологические изменения». В документах психдиспансера сказано, что у женщины «наблюдаются психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

Отец Нафосат Оллашукуровой Болтабой Оллашукуров заявил ранее, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями. 21 октября специальная комиссия во главе с омбудсменом Узбекистана встретилась с Нафосат Оллашукуровой в Хорезмском областном психоневрологическом диспансере. Активист, вошедший в состав этой спецкомиссии, сообщил «Озодлику», что во время беседы с членами спецкомиссии Оллашукурова неоднократно повторяла, что не больна и просила выпустить ее из психдиспансера.

Нафосат Оллашукурова вела страницу в Facebook'е, где освещала такие темы, как заявления о предполагаемой коррупции и незаконные сносы со стороны властей.