Turkish Airlines запускает беспосадочные рейсы из Стамбула в Улан-Батор, сокращая пятую степень свободы полетов в Бишкеке

CA-NEWS (MNG) - Турецкие авиалинии объявили, что они запускают беспосадочные рейсы из Стамбула в Улан-Батор, Монголия, и в процессе они сокращают "пятую свободу полета".

Что такое пятый полет свободы (Fifth Freedom Flight)?

Пятая свобода даёт авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну

Эти виды рейсов выполняются по разным причинам, в том числе:

-из-за расстояния может быть невозможно проложить маршрут без остановок, поэтому требуется остановка

- может случиться так, что спрос на рейс без остановок недостаточен, поэтому, добавив остановку, они могут увеличить спрос.

Есть десятки рейсов пятой свободы, начиная от рейса «Сингапурские авиалинии» в Нью-Йорк до Франкфурта (далее в Сингапур), до рейса «Вашингтон Даллес - Аккра» авиакомпании South African Airways (продолжая в Йоханнесбург), до рейса Эмирейтс Нью-Йорк в Милан.

Turkish Airlines обслуживает больше стран, чем любая другая авиакомпания в мире, и одной из этих стран является Монголия.

Турецкие авиалинии будут добавлять беспосадочные рейсы между Стамбулом и Улан-Батором с начала 2020 года. В то же время авиакомпания будет сокращать свой пятый свободный рейс из Бишкека в Улан-Батор.

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Похоже, что рейс будет выполнять один из самолетов высокой плотности A330-200 компании Turkish Airlines с наклонными сиденьями в бизнес-классе (который по-прежнему является обновлением по сравнению с их 737 бизнес-классом).

Как отмечает Airlineroute, с 1 января 2020 года Turkish Airlines введет 3 еженедельных беспосадочных рейса между Стамбулом и Улан-Батором. Авиакомпания будет эксплуатировать маршрут по следующему расписанию:

TK362 Стамбул в Улан-Батор, отправляющийся в 19:55 и прибывающий в 9:20 (+1 день)

TK363 Улан-Батор в Стамбул, вылет 10:50 утра, прибытие в 14:30.