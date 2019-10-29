В Монголии суд приговорил экс-солиста группы «Премьер-министр» к 2 годам тюрьмы

CA-NEWS (MNG) - Бывший участник российской группы «Премьер-министр», Борхуугийн Амархуу, получил 2 года тюрьмы.

Его обвинили в хранении и употреблении наркотического вещества. Хан-Уулский районный уголовный суд приговорил певцу к 2 годам лишения свободы. Однако у него еще есть право на подачу апелляцию.

Амархуу Борхуу — российско-монгольский поп-певец и актёр монгольского происхождения, бывший солист группы «Премьер-министр». Родился 1 июля 1987 года в аймаке Булган, Монголия. Когда он был ребенком, его родители переехали из Монголии в Улан-Удэ (Бурятия). Приобрел популярность в России после победы в конкурсе «Народный артист 3» (2006) с 61,7 % голосов зрителей, получив звание Заслуженного артиста Бурятии.

В 2010 году снялся в главной роли в монгольско-российском фильме «Операция „Татар“» и дал согласие на съёмки во второй части трилогии Сергея Бодрова о Чингисхане — «Великий хан».

С июня 2013 года группа «Премьер-министр» выступает без Амархуу Борхуу, который продолжает сольную карьеру в своей Родине.