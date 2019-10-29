В Сурхандарьинской области задержан водитель, протащивший на капоте инспектора ДПС

CA-NEWS (UZ) - В Сурхандарьинской области задержан водитель, протащивший на инспектора Управления безопасности дорожного движения на своём автомобиле "Lacetti" и при этом нанёс ему телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении ведомства, 28 октября в 15:00 мужчина 1984 года рождения в махалле "Уланкул" Узунского района Сурхандарьинской области не повиновался законным требованиям сотрудника УБДД и протащил его на 10 метров в машине "Lacetti", нанеся ему телесные повреждения.

По данным Генеральной прокуратуры, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 219 ч.1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг»).