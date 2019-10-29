В Душанбе семья с двумя больными детьми вынуждена ютиться в контейнере

CA-NEWS (TJ) - Сотни людей, вынужденных ютиться в недостроенных помещениях или контейнерах, с обеспокоенностью ждут приближение холодов.

Проблема с обеспечением граждан жильем является одной из актуальных проблем в Таджикистане. Стоимость одного квадратного метра жилья в высотках столицы составляет от 200 до 1200 долларов. Жилищный вопрос вынуждает некоторых жителей ютиться в тесных вагончиках-контейнерах или недостройках.

Гулнора Олимова вместе с мужем и двумя больными детьми 4 месяца проживает в тесном помещении контейнера. По словам женщины, в этой темной комнатке, в которой с трудом могут разместиться двое человек, нет никаких условий для проживания семьи с детьми. «Нет ванны, приходится мыть голову деткам на улице. Во дворе работают мойщики машин, и я стесняюсь лишний раз выходить. Туалет тоже во дворе, поэтому терплю и жду, когда работники не закончат работу и не уйдут», - говорит Гулнора сквозь слезы.

Контейнер расположен во дворе городской автомойки. Хикматулло, муж Гулноры – один из мойщиков машин, чем и зарабатывает на жизнь. Этой семье, которой не нашлось места в доме родителей, разрешили временно пожить в контейнере при автомойке.

По словам Гулноры, сначала они подумывали снять квартиру, но небольшой заработок мужа поставил их перед выбором – либо оплачивать аренду квартиры либо видеть голодными своих детей. «Конечно, здесь лучше, чем жить на улице, но сейчас и здесь холодно», - говорит женщина.

Большая часть заработанных денег Хикматулло тратит на покупку лекарств для двух больных детей и жены, которая страдает от астмы. Тесный контейнер и плохие бытовые условия вынудили эту семью отдать свою старшую дочь в интернат. Родителям было тяжело принять это решение, но с ними девочка не могла бы ходить в школу. «Мы сами не учились, не грамотные. Не хотели, чтобы и дочка была необразованной. Если бы у меня была возможность, думаете, я бы отдал дочь в интернат?», - говорит собеседник.

Двое сыновей этой пары больные: у одного инвалидность, он плохо ходит и не может говорить, у другого проблемы с сердцем. По словам Хикматулло, в жаркие летние дни больным детям было тяжело находиться в этом тесном помещении. «Поэтому дети целыми днями гуляли во дворе автомойки. Мы постелили им коврик и они там играли и спали», - сказал он.

Несколько лет назад Хикматулло поехал в трудовую миграцию в Москву, чтобы заработать на квартиру, но был депортирован оттуда за нарушение миграционного законодательства. Тех денег, что он зарабатывает на автомойке, едва хватает на жизнь, не говоря уже о том, чтобы он откладывал на покупку квартиры.

Неоднократные обращения к властям с просьбой о выдаче земельного участка также не дали никаких результатов. «Трижды мы обращались за землей или квартирой. Нам сказали, что такой возможности нет. Наши дети растут, и с каждым годом условия жизни будут тяжелее», - говорит собеседник.