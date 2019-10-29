Американские войска в Сирии будут охранять месторождения нефти

Марк Эспер

CA-NEWS (CA) - Американские моторизованные подразделения направляются в Сирию для защиты нефтяных месторождений не только от возможных нападений со стороны боевиков террористической группировки "Исламское госудаство", но и для их защиты от возможных атак со стороны сирийской армии и российских сил. Об этом впервые прямо заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер.

На пресс-конференции в Пентагоне Марк Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены выступать в роли полицейского в Сирии, но направляют военных для обеспечения безопасности нефтяных месторождений, находящихся на территории, контролируемой курдами. "США сохранят контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии", - заявил глава Пентагона, отметив, что именно эти месторождения служили основным источником дохода ИГ. Сейчас продажа нефти и нефтепродуктов является источником финансирования курдской администрации, и Вашингтон намерен помочь своим союзникам защитить эти месторождения.

По словам министра обороны США, различные "государственные и негосударственные" силы заинтересованы в сирийских нефтяных месторождениях. На вопрос является ли целью недопущение на эту территорию российских и сирийских правительственных сил, Марк Эспер ответил: "Говоря коротко, да. В данный момент".

Подробности новой миссии США в Сирии пока неизвестны. Предполагается, что несколько сотен военнослужащих и несколько десятков единиц бронированной техники будут дислоцированы к востоку от реки Евфрат, где находятся самые важные сирийские месторождения нефти.

В феврале 2018 года российские наемники в сопровождении сирийских сил попытались атаковать завод по переработке нефти рядом с городом Дейр-эз-Зор, находящийся в этом регионе и охраняемый американским подразделением. Атака была отбита с большими потерями для нападавших.

По словам министра обороны США, у него нет данных о намерении российских или сирийских сил бросить вызов американским силам, контролирующим нефтяные месторождения. Однако спецпредставитель президента Трампа в Сирии Джим Джеффри в конце прошлой недели выразил обеспокоенность ситуацией в район Дейр-эз- Зора.