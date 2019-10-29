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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арестованных после бегства из Китая двух этнических казахов официально признают просителями убежища

CA-NEWS (KZ) -  Двум этническим казахам из Синьцзяна Кастеру Мусаханулы и Мурагеру Алимулы, арестованным в Казахстане по подозрению в умышленном незаконном пересечении государственной границы, выдадут свидетельства лиц, ищущих убежища у Казахстана, заявил адвокат Бауыржан Азанов.

29 октября Азанов сказал Азаттыку, что выдача свидетельств ожидается сегодня, передает centralasian.org.

По его словам, 28 октября сотрудники управления миграционной полиции приехали в СИЗО к арестованным. «Там сделали фотографию, составили анкету, теперь они выдают им (беглецам) настоящее свидетельство лиц, ищущих убежище на территории Казахстана. Это первоначальный документ, на основании которого получают статус беженца», — сказал в понедельник Азанов.

30-летний Кастер Мусаханулы и 25-летний Мурагер Алимулы заявили в начале октября, что перешли границу 6 октября в Восточно-Казахстанской области, рядом с селом Шиликты, и затем добрались до Алматы. До этого, с их слов, в течение пяти дней находились на нейтральной территории после того, как, находясь в уезде Дурбульджин Синьцзяна, в ночь на 1 октября пересекли государственную границу Китая.

Причиной бегства из Китая, где у них остались семьи, мужчины назвали проводимую Пекином политику в Синьцзяне, откуда в последние два года поступают сообщения о притеснениях тюркоязычных мусульманских коренных общин, в том числе казахов. 14 октября на пресс-конференции в Алматы Кастер Мусаханулы заявил, что в Синьцзяне «удерживался в "лагере"», где, по его словам, на него оказывали давление и избивали. О давлении и атмосфере страха в Синьцзяне говорил и Мурагер Алимулы. Позднее в тот же день оба были доставлены в региональное управление «Шыгыс» «для выяснения обстоятельств перехода границы». Перед своим задержанием в Алматы оба направлялись в местное управление миграционной полиции, чтобы рассказать о своем бегстве из Китая. На следующий день стало известно, что обоих повезли в Зайсан «для проведения следственных действий».

В воскресенье, 20 октября, суд в городе Зайсане в Восточном Казахстане вынес решение об аресте двух подозреваемых. Их водворили в следственную тюрьму в городе Усть-Каменогорске. Адвокат Ляззат Ахатова сказала Азаттыку, что считает меру пресечения в виде содержания под стражей слишком суровой для подозреваемых в совершении преступления, которое не относится к категории тяжких.

По словам адвоката Бауржана Азанова, до получения ими статуса беженцев предстоит добиваться прекращения уголовного дела в отношении них.

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