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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности, - Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития города Алматы, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства остановился и на вопросах обеспечения общественной безопасности.

- К сожалению, Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности. Большую долю составляют мелкие правонарушения – кражи и хулиганство. Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. Это одна из главных проблем, волнующих население города, - заметил Касым-Жомарт Токаев.

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