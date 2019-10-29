Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности, - Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития города Алматы, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства остановился и на вопросах обеспечения общественной безопасности.

- К сожалению, Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности. Большую долю составляют мелкие правонарушения – кражи и хулиганство. Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. Это одна из главных проблем, волнующих население города, - заметил Касым-Жомарт Токаев.