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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана ознакомился с работой инновационного кластера «Tech Garden»

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана 29 октября ознакомился с работой инновационного кластера «Tech Garden», сообщает пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена подробная информация о 4 технологических лабораториях, более чем 50 IT-компаниях, а также ряде стартап-проектов, расположенных на территории инновационного кластера.

Инновационный кластер объединяет 284 организации. Среди них 23 высших учебных заведения, 25 научно-исследовательских центров, 2 технопарка, 1 институт развития, 166 компаний, входящих в состав СЭЗ «Парк инновационных технологий», 1 объединенный инвестиционный фонд и 66 организаций.

Глава государства дал высокую оценку работе центра «Tech Garden» и пожелал успеха в дальнейшей работе.

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