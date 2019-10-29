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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и вооружение на сумму почти $5 млн

CA-NEWS (TJ) -  Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 миллионов рублей (почти $5 млн). Церемония состоялась в Душанбе по завершению совместных учений контингентов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2019», сообщает пресс-служба минобороны РФ.

«Сегодня, – сказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин во время церемонии передачи техники, – в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центрально-Азиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность. Для достижения победы на поле боя необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником».

Среди переданной Таджикистану военной техники – радиолокационная станция, обеспечивающая обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, а также модернизированные, до уровня современных в своем классе, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Это проверенная и надежная военная техника, способна выполнять широкий круг задач в условиях современного боя.

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