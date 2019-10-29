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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан откажется от практики повышения цен на коммунальные услуги

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан со времен планирует отойти от практики плановых ежегодных повышений цен на коммунальные услуги, передает Kun.uz.

«Цены на коммунальные услуги всегда повышаются два раза в год. Постепенно Узбекистан отойдет от плановых повышений», – сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бехзод Хамраев.

По его словам, это станет возможно, когда в стране сформируются свободные рыночные цены на коммунальные услуги. В качестве примера Хамраев привел переход на свободное ценообразование бензина марки Аи-91, которое с этого года определяться через биржевые торги, а не государством.

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