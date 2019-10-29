Узбекистан откажется от практики повышения цен на коммунальные услуги
- Узбекистан, общество
- 16:24, 29 октября 2019
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- Обновлено: 17:59, 29 октября 2019
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан со времен планирует отойти от практики плановых ежегодных повышений цен на коммунальные услуги, передает Kun.uz.
«Цены на коммунальные услуги всегда повышаются два раза в год. Постепенно Узбекистан отойдет от плановых повышений», – сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бехзод Хамраев.
По его словам, это станет возможно, когда в стране сформируются свободные рыночные цены на коммунальные услуги. В качестве примера Хамраев привел переход на свободное ценообразование бензина марки Аи-91, которое с этого года определяться через биржевые торги, а не государством.