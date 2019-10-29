РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЦИК Узбекистана и Омбудсман подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) -  29 октября 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Узбекистана и Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).

Меморандум направлен на обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан в процессе подготовки и проведения парламентских выборов, которые пройдут 22 декабря.

Взаимодействие сторон будет способствовать эффективному контролю за соблюдением единообразного применения норм Избирательного кодекса Республики Узбекистан всеми субъектами выборного процесса, сообщила пресс-служба Омбудсмана.

Основными направлениями сотрудничества являются повышение избирательной культуры граждан, рассмотрение обращений граждан, организация мониторинговых мероприятий, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию правовых и практических аспектов подготовки и проведения выборов.

Одним из важных нововведений Избирательного кодекса является возможность участия в выборах граждан, находящихся в местах лишения свободы, осужденных за совершенные не представляющих большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. В рамках преобразований по либерализации общественной и политической жизни страны, реформированию судебно-правовой сферы и усилению парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека созданы условия для беспрепятственного посещения Омбудсманом учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей, специальных приемников, а также других учреждений, в которых находящиеся там лица не могут покинуть их по своей воле.

Стороны подчеркнули, что аналогичного рода соглашение подписывается впервые и оно полностью созвучно с девизом предстоящих выборов: «2019 год, 22 декабря. Новый Узбекистан. Новые выборы!».

В ходе предстоящих выборов Омбудсман намерен провести серию просветительских мероприятий в учреждениях по исполнению наказания и социальных учреждениях по содержанию престарелых и лиц, имеющих инвалидность, изучить соответствие оборудования избирательных участков требованиям законодательства, организовать мониторинг за соблюдением порядка при волеизъявлении граждан в день выборов.

Серия просветительских мероприятий Омбудсмана в учреждениях по исполнению наказания стартует 31 октября 2019 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Угольная шахта Хөшөөт - одно из крупнейших месторождений в Азии
  • США передали Узбекистану оборудование для поиска контрабанды в автомобилях
  • Убийство полуторагодовалой девочки в отеле Алматы: подозреваемым оказался британец
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×