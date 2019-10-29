ЦИК Узбекистана и Омбудсман подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - 29 октября 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Узбекистана и Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом).

Меморандум направлен на обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан в процессе подготовки и проведения парламентских выборов, которые пройдут 22 декабря.

Взаимодействие сторон будет способствовать эффективному контролю за соблюдением единообразного применения норм Избирательного кодекса Республики Узбекистан всеми субъектами выборного процесса, сообщила пресс-служба Омбудсмана.

Основными направлениями сотрудничества являются повышение избирательной культуры граждан, рассмотрение обращений граждан, организация мониторинговых мероприятий, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию правовых и практических аспектов подготовки и проведения выборов.

Одним из важных нововведений Избирательного кодекса является возможность участия в выборах граждан, находящихся в местах лишения свободы, осужденных за совершенные не представляющих большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. В рамках преобразований по либерализации общественной и политической жизни страны, реформированию судебно-правовой сферы и усилению парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека созданы условия для беспрепятственного посещения Омбудсманом учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей, специальных приемников, а также других учреждений, в которых находящиеся там лица не могут покинуть их по своей воле.

Стороны подчеркнули, что аналогичного рода соглашение подписывается впервые и оно полностью созвучно с девизом предстоящих выборов: «2019 год, 22 декабря. Новый Узбекистан. Новые выборы!».

В ходе предстоящих выборов Омбудсман намерен провести серию просветительских мероприятий в учреждениях по исполнению наказания и социальных учреждениях по содержанию престарелых и лиц, имеющих инвалидность, изучить соответствие оборудования избирательных участков требованиям законодательства, организовать мониторинг за соблюдением порядка при волеизъявлении граждан в день выборов.

Серия просветительских мероприятий Омбудсмана в учреждениях по исполнению наказания стартует 31 октября 2019 года.