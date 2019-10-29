Под Ташкентом мужчина в ходе ссоры насмерть зарезал знакомую

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CA-NEWS (UZ) - В результате ссоры в Юкоричирчикском районе Ташкентской области была убита женщина, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным ведомства, 24 октября в махалле "Нурли замин" 55-летний Равшан С. поссорился со своей знакомой, 42-летней Гули М.

В результате ссоры мужчина схватился за кухонный нож и нанес женщине несколько ударов ножом, от чего она скончалась.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса ("Убийство"), нападавший задержан.