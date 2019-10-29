В Узбекистане создадут национальных мультипликационных героев

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане предложено объявить конкурс на создание национальных мультипликационных героев. Призовой фонд конкурса составит 50 млн сумов ($5,2 тыс). Предложение об этом прозвучало на конференции, посвященной Международному дню анимации, который прошел в Ташкенте 28 октября, сообщили местные СМИ.

На конференции обсуждалось отсутствие всеобщих любимых национальных героев мультфильмов, деятельность частных анимационных студий, проблемы материально-технической базы аниматоров и мультипликаторов, а также вопросы кадров в узбекской национальной мультипликации. Были подняты вопросы привлечения зарубежных экспертов и специалистов-мультипликаторов в Узбекистан для повышения квалификации местных специалистов и выделения дополнительных бюджетов для создания анимационных и мультипликационных лент.

«Во многих странах есть свои всеми любимые мультипликационные национальные герои. Такие же положительные герои наших мультиков узнаваемые всеми, должны однозначно не только появиться в Узбекистане, но и, самое главное — завоевать сердца наших детей», — подчеркнул генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов.

Разработанная дорожная карта будет утверждена на форуме мультипликаторов, который состоится уже в ноябре. Планируется также создать Ассоциацию аниматоров Узбекистана, куда смогут вступить государственные и частные анимационные студии.