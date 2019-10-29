В Ашхабаде стартовал чемпионат Туркменистана по хоккею сезона 2019/2020

CA-NEWS (TM) - В эти дни на двух ашхабадских ледовых аренах – Спортивного центра «Галкан» Министерства внутренних дел и Комплекса зимних видов спорта стартовал седьмой чемпионат Туркменистана по хоккею с шайбой сезона 2019–2020, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Всего в борьбу за медали вступили восемь хоккейных клубов, которым предстоит определить победителя путём двойной круговой системы. Состязания продлятся до весны следующего года, так что пока не будем делать предварительные прогнозы, а представим участников чемпионата.

Как объяснил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев, среди вернувшихся хоккейных коллективов – клуб «Алп Арслан» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, который не только заметно обновил свой состав, но и сменил руководство. В ходе длительной подготовки к чемпионату команда заметно активизировалась, набралась игрового опыта и теперь представляет довольно серьёзную конкуренцию остальным участникам соревнований.

Поединки нынешнего чемпионата страны послужат своеобразным просмотром возможностей перед ещё одним важным турниром национального уровня – розыгрышем Кубка Президента Туркменистана, который состоится на тех же спортивных базах накануне очередной годовщины нейтралитета Туркменистана (первая половина декабря). В этих состязаниях примут участие те же восемь команд.