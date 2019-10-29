В Туркменистане состоятся Дни культуры Армении

CA-NEWS (TM) - Дни культуры Армении в Туркменистане состоятся 5-7 ноября. Для участия в них в Ашхабад прибудет представительная делегация во главе с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта дружественного государства, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Согласно информации, в рамках запланированных мероприятий – выставка произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, творческая встреча с преподавателями и студентами Государственной академии художеств Туркменистана и Туркменской государственной специальной художественной школы со специалистами Терянского культурного центра, показ армянских кинофильмов.