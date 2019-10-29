В Туркменистане официально открылся Центр корейского языка и культуры

CA-NEWS (TM) - Центр по изучению корейского языка и культуры начал работать в Туркменистане с сентября 2019 года, но официальная и торжественная церемония его открытия состоялась 28 октября в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади, сообщает «Нейтральный Туркменистан».

В Высшей языковой школе корейский язык является одним из языков специальности, он был внедрён в учебный процесс в 2008 году. В числе выпускников этого направления обучения и нынешние преподаватели, в том числе, являющиеся наставниками слушателей нового языкового центра, которому присвоено имя Короля Седжона – создателя корейского алфавита.

Работа этого нового образовательного учреждения осуществляется непосредственно при поддержке Посольства Республики Корея в Туркменистане и Фонда Института Короля Седжона (Корея).

Выполняя важнейшую миссию в популяризации в мире корейского языка и корейской культуры, Фонд Института Короля Седжона объединил под своей эгидой 180 центров корейского языка, расположенных в 60-ти государствах мира. Отныне в их число входит Туркменистан. Фонд оказывает всемерную поддержку для своих «дочерних» центров, прежде всего обеспечивая их необходимой учебной литературой и техническими средствами обучения.