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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050» и вручил ключи от квартир 12 воспитанникам детских домов

CA-NEWS (KZ) -  Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву проект стратегии развития «Алматы – 2050», сообщает пресс-служба главы государства.

Программа определяет ключевые направления работы по социально-экономическому развитию Алматы, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, поддержанию общественной безопасности, улучшению инфраструктуры городских окраин. Также обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.

Касым-Жомарт Токаев вручил 12 воспитанникам детских домов, нуждающимся в жилье, ключи от квартир в микрорайоне «Коккайнар».

В целом в микрорайоне «Коккайнар» в рамках программы «Нұрлы жер» жилье в строящемся доме получит 51 человек из числа выпускников детских домов, стоящих в очереди.

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