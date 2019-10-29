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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Субъекты СЭЗ Таджикистана произвели продукцию на сумму около $15 млн

CA-NEWS (TJ) -  Субъекты свободных экономических зон Таджикистана за девять месяцев этого года произвели продукцию на сумму более 143,2 млн. сомони ($14,7 млн. по официальному курсу НБТ).

По данным министерства экономического развития и торговли страны, в пяти свободных экономических зонах республики зарегистрировано порядка 70 отечественных и зарубежных компаний, передает Avesta.

В настоящее время из общего числа зарегистрированных в СЭЗ субъектов производством и предоставлением услуг занимаются порядка 20 из них.

В частности, 10 предприятий производят продукцию в СЭЗ «Сугд», семь – в СЭЗ «Дангара» и три – в свободной экономической зоне «Пяндж».

Субъекты СЭЗ «Сугд» за этот период произвели продукцию на сумму более 113,9 млн. сомони. В СЭЗ «Дангара» и «Пяндж» этот показатель составил около 30 млн. сомони.

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