В Узбекистане спасатели достали из реки утонувший «Жигули»

CA-NEWS (UZ) - В Сурхандарьинской области спасатели достали из канала утонувший автомобиль марки «Жигули». Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"27 октября текущего года, в дежурную часть УЧС Сурхандарьинской области поступило сообщение о том, что в махалле «Исмоилтепа», что расположена в Джаркурганском районе области, в водный канал съехал автомобиль марки ВАЗ – 2107", - отметили в МЧС.

На место происшествия выехала группа спасателей. По прибытию выяснилось, что машина скатилась в реку из-за того, что припаркованный автомобиль не был зафиксирован ручным тормозом. Спасатели МЧС при помощи специальной техники вызволили транспортное средство на сушу в течении нескольких минут и передали его владельцу.