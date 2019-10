Трамп выложил фото собаки, принявшей участие в ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter фотографию служебной собаки, которая участвовала в операции по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая проделала отличную работу при захвате и убийстве лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!» — написал Трамп.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019