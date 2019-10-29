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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп выложил фото собаки, принявшей участие в ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter фотографию служебной собаки, которая участвовала в операции по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая проделала отличную работу при захвате и убийстве лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!» — написал Трамп.

По словам Трампа, животные преследовали лидера ИГ в тоннеле, где он взорвал пояс смертника. Во время операции одна из собак была ранена.

На пресс-конференции 27 октября Трамп объявил об участии нескольких служебных собак в операции по захвату аль-Багдад. Во время операции была ранена одна из собак.

Источник CNN в Минобороны заявил, что пострадавшая собака получила удар током. 28 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что она вернулась к работе.

Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг объяснил, что с помощью клички можно выяснить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади поэтому ее кличка не была обнародована.

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