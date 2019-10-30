Глава фракции правящей партии Монголии обвиняется в коррупции

CA-NEWS (MNG) - Глава фракции правящей Монгольской народной партии, Д.Тогтохсурэн, обвиняется в получении взятки на сумму 70 млн тугриков ($26 тыс.).

По данным антикоррупционного ведомства (Авилгатай Тэмцэх Газар-АТГ), Д.Тогтохсурэн обвиняется в получении денег для предоставления тендера через третью сторону, когда он был губернатором аймака Өмнөговь.

Инцидент произошел незадолго до парламентских выборов 2016 года. Неизвестное лицо подало жалобу в антикоррупционное ведомство.