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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава фракции правящей партии Монголии обвиняется в коррупции

CA-NEWS (MNG) -  Глава фракции правящей Монгольской народной партии, Д.Тогтохсурэн, обвиняется в получении взятки на сумму 70 млн тугриков ($26 тыс.).

По данным антикоррупционного ведомства (Авилгатай Тэмцэх Газар-АТГ), Д.Тогтохсурэн обвиняется в получении денег для предоставления тендера через третью сторону, когда он был губернатором аймака Өмнөговь.

Инцидент произошел незадолго до парламентских выборов 2016 года. Неизвестное лицо подало жалобу в антикоррупционное ведомство.

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