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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии задержаны около 500 китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами и 1000 компьютерами

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии в ходе крупномасштабной спецоперации правоохранительные органы задержали около 500 китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами и более 1000 компьютерами одновременно в четырех отелях: "Амар" и "Ориентал" в районе Баянзурх, отеле "Юнион" в районе Сухбаатар и "Кентавр" в районе Баянгол.

Как сообщил монгольский новостной сайт zarig.mn среди задержанных есть граждане Гонконга.

Согласно официальным источникам, расследуются масштабы экономических преступлений, связанных с отмыванием денег. Граждане Китая и Гонконга использовали 1000 компьютеров большой мощности, около 10 тыс. единиц сим-карт монгольских сотовых телефонов.

Это может быть связано с киберпреступностью, которая находится под надзором прокурора, заявил Ц. Ганзориг, глава пресс-центра Кабмина.

Напомним, в ноябре прошлого года, полиция Камбоджи арестовала более 200 китайских граждан, обвиняемых в мошенничестве с людьми в Китае через Интернет. Камбоджа арестовала и депортировала по меньшей мере 1000 жителей Китая и Тайваня, предположительно причастных к таким схемам с 2012 года. Мошенничество в Интернете, совершаемое китайскими бандами, которые действуют из-за рубежа, широко распространено во всей Юго-Восточной Азии и было обнаружено даже в Кении и Испании.

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