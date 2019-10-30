21-летний рабочий погиб, сорвавшись с 8 этажа строительного объекта "Tashkent City"

CA-NEWS (UZ) - 21-летний строитель погиб, упав с восьмого этажа девятиэтажного жилого дома в комплексе "Tashkent City", сообщает centralasian.org.



По словам очевидцев, Алишер Турдибоев, житель Мирзаабадского района Сырдарьинской области, сорвался 27 октября, когда он заканчивал малярные работы на внешней стороне восьмого этажа девятиэтажного жилого дома в городе Ташкенте. Молодой человек погиб на месте.

В компании Asia Trading City, которая управляет строительным комплексом, сообщили, что смерть работника расследуется в Алмазарском районном отделе внутренних дел и что его семья получит компенсацию.

Международный деловой центр “Tashkent city” строится в центре столицы на 80 гектарах. Строительный комплекс разделен на восемь лотов.

Один из коллег Алишера Турдибаева сказал, что трагедия произошла на первом участке строительного комплекса.

«На фасаде была вышка. Он покрывал её штукатуркой. Когда он поднялся наверх, он снял ремень безопасности, а затем сорвался», - сказал коллега покойного.

Родственники Алишера Турдибоева сказали, что ни власти, ни строительная компания пока не выплатили компенсацию его семье.

«Возможно, это была неосторожность, но это не его вина, Алишер погиб из-за этой стройки», - сказал родственник покойного.

В компании Asia Trading City заявили, что компенсация семье покойного будет определяться на основании результатов расследования смерти работника.

«Наши сотрудники пошли на похороны. Его отец, его родственники, были проинформированы. Вопрос компенсации находится на рассмотрении», - сказал сотрудник компании.

Строительство комплекса “Tashkent city” будет завершено к концу 2021 года.

В прошлом году сообщалось, что 30-летний рабочий погиб, упав с железной колоны во время строительства еще одного крупного объекта в Ташкенте - ледового дворца "Humo Arena".