В России в детском саду малыши толпой избили девочку на прогулке (видео)

CA-NEWS (CA) - Воспитанники детского сада в Ярославле толпой избили девочку во время дневной прогулки, сообщают местные СМИ. Житель соседнего дома снял на видео детскую драку, а после выложил это в интернет.

Автор видео сообщает, что при этом воспитательница никак не реагировала на издевательства. Якобы она после подошла к детям и, наоборот, накричала на девочку, лежавшую на земле.

На данный момент воспитатель данной группы отстранена от работы на время служебной проверки, а ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами.