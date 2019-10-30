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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Boeing впервые признал ошибки после двух смертельных авиакатастроф 737 MAX

CA-NEWS (CA) -  Boeing признает свои ошибки. Об этом заявил генеральный директор компании Деннис Мюленбург в ходе слушаний в американском Сенате по делу о двух авиакатастрофах с участием самолета модели 737 MAX в прошлом году, передает Euronews.

"Я лично и компания Boeing глубоко и искренне сожалеем о случившемся", - заявил он.

Мюленбург признал, что авиакомпании были недостаточно осведомлены об особенностях системы контроля пилотирования на 737 MAX. При крушении лайнеров индонезийской Lion Air и Ethiopian Airlines был зафиксирован сбой программного обеспечения. Погибли 346 человек.

"Эти авиакатастрофы заставили нас задуматься и измениться. Мы допустили ошибки, но исправляемся. Мы учимся, не перестаем учиться", - сказал Мюленбург и выразид надежду на возвращение в строй лайнеров с улучшенной системой безопасности уже до конца этого года в США.

При этом ему только предстоит объяснить конгрессменам, почему концерн в течение нескольких месяцев скрывал от Федеральной авиационной администрации США личную переписку одного из летчиков-испытателей, который еще в 2016 году указывал на проблемы модели 737 MAX.

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