Спецслужбы Таджикистана задержали жителя Баткенской области, - депутат Кыргызстана

Таабалды Тиллаев // Пресс-служба ЖК

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана задержали жителя села Таш-Тумшук в Баткенской области якобы за незаконное пересечение границы. Об этом 30 октября на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев («Республика — Ата-Журт»), передает информагентсво Akipress.

По его словам, кыргызстанец Асылбек Каримов, 1985 года рождения, находится у спецслужб соседней страны.

«В Баткене нет границы, люди веками жили там без них, мы не понимаем сейчас действия соседей», - прокомментировал депутат.

Он попросил спикера дать поручение способствовать возвращению гражданина Кыргызстана, а также провести разъяснительную работу с местными жителями.



