Спецслужбы Таджикистана задержали жителя Баткенской области, - депутат Кыргызстана
- Таджикистан, общество
- 10:04, 30 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана задержали жителя села Таш-Тумшук в Баткенской области якобы за незаконное пересечение границы. Об этом 30 октября на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев («Республика — Ата-Журт»), передает информагентсво Akipress.
По его словам, кыргызстанец Асылбек Каримов, 1985 года рождения, находится у спецслужб соседней страны.
«В Баткене нет границы, люди веками жили там без них, мы не понимаем сейчас действия соседей», - прокомментировал депутат.
Он попросил спикера дать поручение способствовать возвращению гражданина Кыргызстана, а также провести разъяснительную работу с местными жителями.