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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы Таджикистана задержали жителя Баткенской области, - депутат Кыргызстана
Таабалды Тиллаев
Таабалды Тиллаев
// Пресс-служба ЖК
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CA-NEWS (TJ) -  Спецслужбы Таджикистана задержали жителя села Таш-Тумшук в Баткенской области якобы за незаконное пересечение границы. Об этом 30 октября на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев («Республика — Ата-Журт»), передает информагентсво Akipress.

По его словам, кыргызстанец Асылбек Каримов, 1985 года рождения, находится у спецслужб соседней страны.

«В Баткене нет границы, люди веками жили там без них, мы не понимаем сейчас действия соседей», - прокомментировал депутат.

Он попросил спикера дать поручение способствовать возвращению гражданина Кыргызстана, а также провести разъяснительную работу с местными жителями.

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