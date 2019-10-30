В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал под названием "Чукур"

CA-NEWS (UZ) - Узбекский телеканал Sevimli TV приостановил показ турецкого сериала «Яма» («Çukur»), который шел в эфире 16 месяцев. По словам сотрудников телеканала, чиновники приказали приостановить показ сериала из-за боевых сцен.

Три месяца назад телеканал Zo'R TV прекратил показ еще одного турецкого сериала «Черная любовь» (Kara Sevda) по причине того, что картина «противоречит нормам истинного ислама и национальному менталитету узбеков».

Телеканал Sevimli TV объявил, что приостановленный несколько дней назад сериал «Яма» («Çukur») больше не выйдет на экраны.

Этот сериал транслировался на телеканале Sevimli TV с 13 июня 2018 года. За этот период в эфир вышли два сезона сериала. Телезрители успели посмотреть 57-ю серию второго сезона.

«Я сторонник того, чтобы восстановили показ сериала «Яма». Я очень недоволен действиями телеканала Sevimli», –​ написал в своем комментарии один из пользователей Facebook'а.

29 октября сотрудник телеканала Sevimli TV заявил, что показ турецкого сериала приостановлен по причине «обновления эфирной сетки».

– Недавно мы внесли изменения в эфирную сетку. Поэтому пока не можем найти в сетке место для сериала «Яма», – сказал сотрудник телеканала.

Однако, по словам телезрителей, с 28 октября телеканал Sevimli TV заменил сериал «Яма» другим сериалом.

«Сотрудники телеканала обманывают всех. Вчера, когда я позвонил к ним, они сказали мне, что сейчас у них нет денег для покупки сериала... Неужели телеканал, который смог купить другой сериал, не нашел денег для приобретения сериала «Яма»?», – написал пользователь Facebook'а @FarruxSoyipov‎.

По словам одного из сотрудников телеканала Sevimli TV показ турецкого сериала «Яма» был приостановлен из-за большого количества боевых сцен.

– Я сам работаю в другом отделе. Насколько мне известно, кому-то из вышестоящего руководства не понравилось, что в сериале очень много сцен со стрельбой. Поэтому они приостановили показ этого сериала. Сейчас они обманывают телезрителей, который звонят в редакцию телеканала, обещая, что в скором времени показ сериала будет восстановлен. В день в редакцию телеканала поступает большое количество звонков. Не у всех дома есть Интернет, чтобы посмотреть этот сериал в Ютубе. За прошедшие полтора года они привыкли к этому сериалу. Телезрителей обидело, что телеканал внезапно приостановил показ турецкого сериала, – сказал один из сотрудников телеканала.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда узбекистанские телеканалы обрывают показ сериалов.

К примеру, три месяца назад телеканал ZO’R TV приостановил показ турецкого сериала «Черная любовь» («Kara Sevda»).

Первый раз показ этого сериала был приостановлен 16 февраля 2018 года по приказу премьер-министра Абдуллы Арипова. Второй раз показ сериал был приостановлен также по приказу главы узбекского правительства.

Показ турецкого сериала «Двор» («Avlu») на телеканале ZO’R TV также вызвал много возражений в узбекском сегменте соцсетях. После этого руководство телеканала было вынуждено перенести показ сериала на более позднее время.