В Пекине состоялся форум посвященный пропаганде синологии в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 29 октября в Пекине состоялся форум, посвященный пропаганде синологии в Монголии, а также переводу классики как с китайского, так и на китайский. Придерживаясь духа Конференции по диалогу азиатских цивилизаций в начале мая, этот форум нацелен на укрепление связей между людьми между Монголией и Китаем и создание платформы для обмена и взаимного обучения.

На форуме профессора университетов в области гуманитарных наук, ученые и правительственные чиновники обеих стран пролили свет на различные темы, связанные с культурной коммуникацией. Это включало историю и будущее перевода классики, отношения между переводом азиатской классики и Инициативой «Пояс и путь» (BRI), развитие синологии в Монголии и многие другие темы.

Б. Индра, доцент Института международных отношений Академии наук Монголии, в своей программной речи рассмотрела историю культурного общения между двумя странами. « Монголия и Китай подтверждают нашу приверженность развитию обмена между людьми каждые пять лет после подписания соглашения о сотрудничестве в 1994 году», сказала Индра.

Индра также отметила, что обмены между людьми могут быть достигнуты только тогда, когда два народа лучше понимают и ценят культуры друг друга через свои соответствующие традиции, обычаи, а также свою уникальную философию жизни. «Таким образом, мы должны придавать большое значение переводу классики между Китаем и Монголией, поскольку они воплощают суть наших культур», добавила Индра.

Чэнь Ганлун, профессор монгольского языка в Пекинском университете, работая над качеством переводов монгольской классики, считает, что хороший китайский перевод основан на всестороннем понимании истории и культуры Монголии. «Из-за отсутствия культурного понимания людям может быть трудно сопереживать персонажам в китайском переводе монгольской классики», сказал Чен.

Поскольку в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, форум имеет большое значение для развития культурного общения между двумя странами.