Новым генеральным директором МАГАТЭ стал аргентинец Рафаэль Гросси

CA-NEWS (CA) - Постоянный представитель Аргентины в Австрии Рафаэль Гросси избран новым гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его кандидатуру во вторник, 29 октября, поддержали две трети совета управляющих МАГАТЭ, передает dw.

Соперником Гросси был представитель Румынии Корнел Феруцэ, исполнявший обязанности генерального директора после скоропостижной смерти в июле этого года бывшего главы организации Юкии Амано, который руководил МАГАТЭ с 2009 года. Теперь кандидатуру аргентинца должны утвердить на Генеральной конференции организации, в которой представлены все входящие в нее государства.

Гросси уже заявил о желании "заново отрегулировать" МАГАТЭ, чтобы усилить внимание к таким проблемам как ядерная безопасность. Созданная в 1957 году МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Ее главная цель – обеспечение нераспространения ядерного оружия.