РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новым генеральным директором МАГАТЭ стал аргентинец Рафаэль Гросси

CA-NEWS (CA) -  Постоянный представитель Аргентины в Австрии Рафаэль Гросси избран новым гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его кандидатуру во вторник, 29 октября, поддержали две трети совета управляющих МАГАТЭ, передает dw.

Соперником Гросси был представитель Румынии Корнел Феруцэ, исполнявший обязанности генерального директора после скоропостижной смерти в июле этого года бывшего главы организации Юкии Амано, который руководил МАГАТЭ с 2009 года. Теперь кандидатуру аргентинца должны утвердить на Генеральной конференции организации, в которой представлены все входящие в нее государства.

Гросси уже заявил о желании "заново отрегулировать" МАГАТЭ, чтобы усилить внимание к таким проблемам как ядерная безопасность. Созданная в 1957 году МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Ее главная цель – обеспечение нераспространения ядерного оружия.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ЦИК Узбекистана и Омбудсман подписали меморандум о сотрудничестве
  • Amnesty International начала кампанию за освобождение блогера Нафосат Оллашукуровой
  • Трамп выложил фото собаки, принявшей участие в ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×