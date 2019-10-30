Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своей двухдневной рабочей поездки в Алматы посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, сообщает пресс-служба президента РК.

Токаев ознакомился с деятельностью Центра ситуационного управления, достижениями вуза по внедрению цифровых технологий, а также кластером развития бизнес-компетенций.

Глава государства также осмотрел Центр обслуживания «Керемет», расположенный на территории студенческого кампуса. Данный центр оказывает свыше 500 различных услуг для студентов и преподавателей по принципу «одного окна».