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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Узбекистан посетит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

CA-NEWS (TJ) -  Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 30-31 октября посетит с визитами Таджикистан и Узбекистан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

"30 октября в Душанбе и 31 октября в Ташкенте Николай Патрушев проведет российско-таджикистанские и российско-узбекистанские консультации по линии аппаратов советов безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев регулярно проводит двусторонние консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. В середине октября он посетил с визитами Кубу и Бразилию, в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии, а в конце августа секретарь Совбеза РФ возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре. За последние месяцы Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск.

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