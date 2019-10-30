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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан будет поставлять в Таджикистан и Кыргызстан вертолеты собственной сборки

CA-NEWS (KZ) -  28 октября в Нур-Султане торжественно были вручены ключи от первого вертолёта отечественной сборки, который открывает начало экспорта в Таджикистан, передает ИАЦ.

Производитель вертолёта - ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (совместное казахстанско-франко-немецкое предприятие). Покупатель - таджикская авиакомпания «Сомон Эйр».

Вертолёт Н125, приобретённый авиакомпанией, рассчитан на пять пассажирских мест, и авиакомпания планирует использовать его в первую очередь для бизнес-целей и туризма.

- Этот вертолёт является первой вехой для суверенного Таджикистана - приобрести в партнёры такого знаменитого производителя. Уверен, что данный вертолёт послужит развитию и туризма, и авиакомпании. В его эксплуатационной надёжности мы даже не сомневаемся. Это - уверенность в будущем, развитии региональных полётов и, конечно, долгосрочного сотрудничества с «Еврокоптер Казахстан инжиниринг, - говорит первый заместитель генерального директора «Сомон эйр» Сухроб Джураев.

- Мы намерены не останавливаться, наращивать свой экспорт. Мы проводим переговоры с таджикской стороной по дальнейшему наращиванию потенциала до 5-10 вертолётов. Есть у нас начало по поставкам в Кыргызстан, у них есть интерес по 10 бортам. Также огромную работу мы проводим и по экспорту услуг (техническое обслуживание и ремонт), - рассказал председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Куаныш Бишимов.

По словам председателя правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Руслана Искакова, созданное в апреле 2019 в Таджикистане представительство проводило активную работу по продвижению этого контракта.

- Мы, как финансовый институт, организовали финансирование этой сделки: предоставили торговое финансирование вместе с нашим банком-партнёром (в Таджикистане). В результате авиакомпания получила пятилетний кредит на приобретение данного вертолёта и сможет рассчитаться в комфортные для себя сроки, - уверен Искаков.

«Еврокоптер Казахстан инжиниринг» - единственное предприятие в СНГ и Центральной Азии, которое занимается продажей вертолётов производства Airbus Helicopters, сборкой и техническим обслуживанием вертолётов ЕС145, Н125, Н130, а также обучением техников и пилотов на русском и английском языках.

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