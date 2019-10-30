В Узбекистане снесут сейсмически небезопасные дома

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане около 35 тысяч многоэтажных домов не соответствуют современным сейсмическим и энергетическим стандартам. Об этом сообщил заместитель министра строительства Шухратхужа Хашимов в ходе мероприятия в парламенте, сообщает Kun.uz.

По словам Хашимова, в Узбекистане уже провели технический осмотр 80% многоэтажных домов, до конца года планируют полностью закончить этот процесс.

«Результаты проверок показывают, что многие дома не отвечают современным сейсмическим и энергетическим требованиям. После завершения технического осмотра, планируется снос всех многоэтажных сейсмически неустойчивых домов. В домах, которые не будут снесены, проведут энергетический аудит», - отметил Шухратхужа Хашимов.

Он заявил, что при строительстве новых домов необходимо обратить внимание на создание соответствующей социальной инфраструктуры, чтобы создать удобство для местных жителей.

«При разработке генерального плана определенной территории надо учитывать все инфраструктуры. Важно объединить реновацию с социальной инфраструктурой», - подчеркнул замминистра.

Шухратхужа Хашимов также сообщил, что «реновация это не легкое дело, и в Китае она уже продолжается 70 лет».