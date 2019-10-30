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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российский футболист Игорь Голбан хочет узбекское гражданство

CA-NEWS (UZ) -  Защитник футбольного клуба «Навбахор» в Намангане россиянин Игорь Голбан выразил желание получить гражданство Узбекистана и выступать за сборную этой страны, сообщает Championat.Asia.

Голбан получит право претендовать на узбекский паспорт в 2020 году, поскольку проживает и работает в республике на протяжении пяти лет. Недавно 29-летний футболист продлил контракт с «Навбахором» до 2023 года.

В 1998 году узбекский паспорт получил полузащитник самарских «Крыльев Советов» Андрей Резанцев, который начинал карьеру в ферганском «Нефтянике» и провел в чемпионате Узбекистана восемь сезонов.

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