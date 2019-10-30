Выборы в Британии пройдут 12 декабря. Они решат судьбу Брекзита

CA-NEWS (CA) - Депутаты британского парламента проголосовали за проведение 12 декабря досрочных выборов. Впервые за сто лет выборы пройдут в предрождественские дни.

За законопроект о досрочных выборах проголосовали 438 депутатов Палаты общин - представители как правящей Консервативной партии, так и оппозиционные лейбористы. Законопроект ещё должна одобрить Палата лордов, однако предполагается, что она не будет чинить препятствий.

Премьер-министр Борис Джонсон считает досрочные выборы единственным выходом, чтобы выйти из тупика по вопросу о Брекзите.

После провала попытки распустить парламент накануне – это предложение Джонсона не получило требуемых двух третей голосов – премьер во вторник вынес на обсуждение законопроект о проведении выборов 12 декабря. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин ранее неожиданно для многих согласился на досрочные выборы.

Оппозиция настаивала на выборах 9 декабря. Эта поправка была отклонена. Корбин предложил две поправки, которые предусматривают предоставление права голоса для граждан других стран ЕС, постоянно живущих в Британии (их число оценивается более чем в 3 миллиона), и тем, кому исполнилось 16 лет (сейчас право голоса имеют только достигшие 18 лет). Спикер, однако, не стал выносить их на голосование.

Евросоюз накануне согласился перенести дату Брекзита с 31 октября на 31 января 2020 года. Джонсон утверждает, что до этого времени необходимо избрать новый парламент, который – в случае победы консерваторов – ратифицирует соглашение о выходе из ЕС, которое не смог ратифицировать нынешний парламент.

Глава Евросовета Дональд Туск во вторник, сообщая о переносе даты Брекзита, написал в твиттере, что эта отсрочка может быть последней, и призвал Британию разумно распорядиться предоставленным временем. Премьер Джонсон заявляет, что нынешний парламент зашёл в тупик, поскольку блокирует все предложения правительства по вопросу о Брекзите и при этом не предлагает альтернативы.