РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Выборы в Британии пройдут 12 декабря. Они решат судьбу Брекзита

CA-NEWS (CA) -  Депутаты британского парламента проголосовали за проведение 12 декабря досрочных выборов. Впервые за сто лет выборы пройдут в предрождественские дни.

За законопроект о досрочных выборах проголосовали 438 депутатов Палаты общин - представители как правящей Консервативной партии, так и оппозиционные лейбористы. Законопроект ещё должна одобрить Палата лордов, однако предполагается, что она не будет чинить препятствий.

Премьер-министр Борис Джонсон считает досрочные выборы единственным выходом, чтобы выйти из тупика по вопросу о Брекзите.

После провала попытки распустить парламент накануне – это предложение Джонсона не получило требуемых двух третей голосов – премьер во вторник вынес на обсуждение законопроект о проведении выборов 12 декабря. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин ранее неожиданно для многих согласился на досрочные выборы.

Оппозиция настаивала на выборах 9 декабря. Эта поправка была отклонена. Корбин предложил две поправки, которые предусматривают предоставление права голоса для граждан других стран ЕС, постоянно живущих в Британии (их число оценивается более чем в 3 миллиона), и тем, кому исполнилось 16 лет (сейчас право голоса имеют только достигшие 18 лет). Спикер, однако, не стал выносить их на голосование.

Евросоюз накануне согласился перенести дату Брекзита с 31 октября на 31 января 2020 года. Джонсон утверждает, что до этого времени необходимо избрать новый парламент, который – в случае победы консерваторов – ратифицирует соглашение о выходе из ЕС, которое не смог ратифицировать нынешний парламент.

Глава Евросовета Дональд Туск во вторник, сообщая о переносе даты Брекзита, написал в твиттере, что эта отсрочка может быть последней, и призвал Британию разумно распорядиться предоставленным временем. Премьер Джонсон заявляет, что нынешний парламент зашёл в тупик, поскольку блокирует все предложения правительства по вопросу о Брекзите и при этом не предлагает альтернативы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Запрещаю заниматься проектом "Кок-Жайлау" - Токаев
  • Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050» и вручил ключи от квартир 12 воспитанникам детских домов
  • В Узбекистане создадут национальных мультипликационных героев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×