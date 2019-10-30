В Ираке в возобновившихся протестах погибли около 17 человек

CA-NEWS (CA) - В иракском городе Кербела в ночь на вторник по крайней мере 14 человек были убиты и 865 получили ранения после того, как иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим в этом священном для шиитов городе, сообщили 29 октября источники в органах здравоохранения и безопасности.

Трое других участников протестов скончались в городе Насирия в южной части Ирака, по сообщениям медицинских источников, в результате ранений, полученных ранее в ходе протестов.

Новая волна протестов против правительства премьер-министра Ирака Аделя Абдула Махди, которое демонстранты обвиняют в коррупции, продолжилась 28 октября четвертый день. С момента начала демонстраций против коррупции, высокого уровня безработицы, плохого качества социальных услуг в начале октябре были убиты по меньшей мере 250 человек.

Данные протесты являются самыми крупными по числу жертв событиями в стране с тех пор, как в 2017 году было объявлено, что силы экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) на территории Ирака повержены. Демонстрации рассматриваются как первая серьезная проблема для пришедшего к власти около года назад правительства Аделя Абдула Махди.

Популистский шиитский клирик Муктада аль-Садр, который поддерживает крупнейший блок в парламенте и способствовал приходу к власти коалиции во главе с Махди, 28 октября выступил с призывом к проведению досрочных выборов. Ранее в столице Ирака Багдаде был объявлен комендантский час.